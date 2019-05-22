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EVİ YANAN YAŞLI ADAM, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİ


Evi Yanan Yaşlı Adam, İtfaiye Ekiplerinin Çalışmalarını Gözyaşları İçerisinde İzledi
Tarih : 22 Mayıs 2019, 01:40
Puan Ver : Evi Yanan Yaşlı Adam, İtfaiye Ekiplerinin Çalışmalarını Gözyaşları İçerisinde İzledi(5/10)1

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı iki ayrı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı (85), itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşları döktü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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