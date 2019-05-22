Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı iki ayrı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı (85), itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşları döktü.

Kaynak: haberinburada....