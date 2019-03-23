ABD'de, 7 köpekbalığını evinde besleyen 38 yaşındaki adam, bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı için gözaltına alındı.

New York Başsavcılığından yapılan açıklamada, Albany kentinde yaşayan Seguine'nin, 7 büyük camgöz köpekbalığını evinin bodrum katındaki havuzda beslediği ve bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada. ....