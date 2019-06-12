EVİNE KURDUĞU GÜNEŞ PANELLERİ SAYESİNDE HEM FATURA ÖDEMİYOR HEM DE PARA KAZANIYOR
Giresun'da televizyon tamirciliği yapan Uğur Kerim'in kendi evine kurduğu güneş enerji paneli geçim kaynağı oldu. Panellere ilgi artınca Kerim taleplere yetişemez hale geldi.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde televizyon tamircisi Uğur Kerim, kendi ihtiyacını karşılamak için kurduğu güneş enerji paneline ilgi olunca taleplere yetişemez hale geldi. Evinin her türlü elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşıladığını anlatan Uğur Kerim, kurulan güneş enerji sisteminin maliyetini üç yılda ödenilen elektrik faturasıyla amorti edilebildiğini söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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