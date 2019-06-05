EVRAKLARI VERMEYEN KARŞILIĞINDA 3 BİN TL İSTEYEN KAYINVALİDESİ KABUSU OLDU
Kamu kurumunda dağıtım elemanı olarak görev yapmakta olan bir kişi, tartıştığı eşinin başvurusunun ardından 3 ay uzaklaşma cezası aldı.
Dağıtılması gereken evrakları evde unutan genç adam hayatının şokunu yaşadı. Uzaklaştırma kararı sonrası eve gidemeyen Davut B. , evrakları alması için iş arkadaşını eve gönderdi....
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