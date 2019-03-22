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FATİH ALTAYLI’YA POLİSE HAKARET SUÇUNDAN 16 BİN 620 TL ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ


Fatih Altaylı’ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 TL Adli Para Cezası Verildi
Tarih : 22 Mart 2019, 13:40
Puan Ver : Fatih Altaylı’Ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 Tl Adli Para Cezası Verildi(8/10)4

İstanbul Nişantaşı'nda aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna küfür ederek tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, “Kamu görevlisine karşı alenen hakaret“ suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, polis memurunun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle Altaylı hakkında “Tehdit“ suçu yönünden ise davanın düşürülmesine karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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