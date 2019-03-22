İstanbul Nişantaşı'nda aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna küfür ederek tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, “Kamu görevlisine karşı alenen hakaret“ suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, polis memurunun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle Altaylı hakkında “Tehdit“ suçu yönünden ise davanın düşürülmesine karar verdi.

Kaynak: haberinburada....