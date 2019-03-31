TKP'nin Tunceli Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye'nin ilk komünist il belediye başkanı oldu.

Tunceli'de TKP Adayı Fatih Maçoğlu, HDP Adayı Nurşat Yeşil, CHP Adayı Yusuf Kenan Aydın ve AK Parti Adayı Gökhan Arasan yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Fatih Maçoğlu, Türkiye'nin ilk komünist belediye başkanı oldu.

Kaynak: haberinburada....