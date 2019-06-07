FATİH PORTAKAL: İMAMOĞLU’NUN ORDU VALİSİ İÇİN KULLANDIĞI SÖZÜ BÜLTENDE VERMEDİK
Fox TV sunucusu Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanında VIP salona alınmamasıyla ilgili olarak suçladığı Vali'ye söylediği iddia edilen “Vali itlik yapıyor“ ifadesine Ana Haber Bülteni'nde yer vermedi.
Kaynak: haberinburada. ....
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