FATİH TERİM 5 YIL DAHA GALATASARAY’DA
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen Başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi....
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