Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından büyük bir sevinç yaşandı. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

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