Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı ekibin formasını giymek istediğini menajeri aracılığıyla kulübe ileten Portekizli futbolcu Manuel Fernandes için veto kararı verdi.

Ryan Babel'in transferini bekleten Fatih Terim, menajeri aracılıyla yönetime mesaj gönderen Manuel Fernandes'i ise takımda düşünmüyor. 34 yaşına gelen Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ta para yüzünden çıkardığı sorunları hatırlatan Terim, kendilerine de aynı sıkıntıları yaşatma ihtimalinden çekiniyor. ortekizli futbolcu menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara mesaj ileterek, “Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum“ sözlerini kullanmıştı....



































