FATİH TERİM’DEN RÜTBE AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, resmi sosyal medya hesabından şampiyon bitirilen sezonu değerlendirdi. Terim, “Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yollardan yürümedik, aynı yollardan da
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sezonu değerlendirdi ve yeni hedeflerini belirledi.
Kaynak: haberinburada. ....
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