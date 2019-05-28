Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, resmi sosyal medya hesabından şampiyon bitirilen sezonu değerlendirdi. Terim, “Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yollardan yürümedik, aynı yollardan da