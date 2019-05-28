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Fatih Terim’Den Rütbe Açıklaması
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Fatih Terim’den Rütbe Açıklaması

FATİH TERİM’DEN RÜTBE AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, resmi sosyal medya hesabından şampiyon bitirilen sezonu değerlendirdi. Terim, “Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yollardan yürümedik, aynı yollardan da

Tarih : 28 Mayıs 2019, 10:40
Puan Ver : Fatih Terim’Den Rütbe Açıklaması(8/10)4

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sezonu değerlendirdi ve yeni hedeflerini belirledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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