FATİH TERİM’DEN SÜRPRİZ SALİH UÇAN İSTEĞİ!
Şener Özbayraklı ile büyük ölçüde anlaşan Galatasaray'ın yeni hedefinin Salih Uçan olduğu iddia edildi.
Sarı-Kırmızılılar, Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ı istiyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşmeler başladı. Teknik Direktör Fatih Terim'de Salih'in kadroya katılmasını çok istiyor....
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