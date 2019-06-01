FATİH TERİM’DEN YÖNETİMİ ŞAŞIRTAN İSTEK! TAM 6 TRANSFER
Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligine güçlü bir kadro ile gitmesini isteyen Fatih Terim, ilk olarak 8 numara, forvet, sağ bek transferlerinin yapılmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı daha sonra rotasyon için yedek kaleci ve iki yedek stoper tal
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. . ....
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