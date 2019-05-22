Galatasaray Teknik DEirektörü Fatih Terim, Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon oldukları maçta rakip takım oyuncusu Robinho'ya saldırması ve sonrasında tribünlere gönderilmesine rağmen “Tedbire uymaması“ yüzünden en az 7 maç ceza alması bekleniyor.

PFDK'ya gönderilen Aslan'ın hocasının, Başakşehir karşılaşmasındaki “Saldırısı“ nedeniyle 3-5, “Tedbire uymaması“ yüzünden de 4 olmak üzere en az 7 karşılaşmadan men edilebileceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada. ....