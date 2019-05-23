FATİH TERİM’İ ÇILDIRTAN ’KABADAYI’ BENZETMESİ! İSTİFA ETMEKTEN ZOR VAZGEÇİRİLDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'nin kendisi için 'Kabadayı' açıklamasına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yorum yapmaması sonrasında adeta çılgına döndü. Hatta Terim, Albayrak'ı arayarak 'Ben bırakıyorum' bile dedi. İşte
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'nin kendisi için 'Kabadayı' benzetmesi yapmasına sarı kırmızılı camiadan yanıt gelmemesi sonrasında çok sinirlendiği belirtildi. Terim'in aynı gece Abdurrahim Albayrak'ı arayarak istifa ettiğini ancak yoğun çaba gösterilmesi sonrasında ertesi gün istifadan vazgeçirildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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