Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'nin kendisi için 'Kabadayı' açıklamasına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yorum yapmaması sonrasında adeta çılgına döndü. Hatta Terim, Albayrak'ı arayarak 'Ben bırakıyorum' bile dedi. İşte