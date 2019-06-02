Galatasaray kadroyu Şampiyonlar Ligi için şekillendiriyor. UEFA'ya vereceği 22 kişilik listeye 8 Türk futbolcu yazmak zorunda olan sarı-kırmızılılar çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda öne çıkan isimler Bursaspor'dan Umut Meraş ile Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı oldu....



































