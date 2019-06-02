FATİH TERİM’İN YENİ GÖZDESİ UMUT MERAŞ
Galatasaray, Fatih Terim isteği doğrultusunda Bursasporlu futbolcu Umut Meraş'ı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray kadroyu Şampiyonlar Ligi için şekillendiriyor. UEFA'ya vereceği 22 kişilik listeye 8 Türk futbolcu yazmak zorunda olan sarı-kırmızılılar çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda öne çıkan isimler Bursaspor'dan Umut Meraş ile Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı oldu....
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