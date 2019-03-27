Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşü sırasında AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik ifadesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, videolu mesajında, sarf edilen cümleyi test sürüşünde duymadığını belirterek, “Duymuş olsaydık ilk tepkiyi ben ve Bakanım verirdim. Haddini aşan ve kabul edilemez bir cümle“ dedi....



































