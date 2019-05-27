FB TV’DEN AZİZ YILDIRIM’A YANIT
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, “Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim.“ diyerek kulüp televizyonuna tepki göstermişti. FB TV, Yıldırım'ın bu açıklamalarından sonra başkanın doğum gününü kutladı.
Silivri'de görülmeye devam edilen davaya bugün Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Duruşma sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, “Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cinsel İstismara Uğradığını İddia Eden Genç Kızın İfadesi Kan Dondurdu!
- Arkadaşı Tarafından Başından Vurulan Genç, Hastaneye Kaldırıldı
- Ev Yanarken Salıncakta Sallanan Çocuk Sosyal Medyaya Damga Vurdu!
- Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı
- Son Dakika! Bakan Hulusi Akar: S-400 Anlaşması İmzalandı Ve Bitti, Bu Böyle Bilinmeli
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya’Da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
- Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı
- Peru’Da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Almanya’Da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
- Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar