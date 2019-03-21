Fed'in faiz sabit tutmasına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Fed kararları sonrası elinde döviz olan 'eyvah eyvah' diyor“ dedi.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yaptığı açıklamada faizlerde değişiklik yapmadığını duyurdu. Fed'in faiz kararınına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Fed kararları sonrası elinde döviz olan 'Eyvah eyvah' diyor olabilir“ dedi.

Kaynak: haberinburada....