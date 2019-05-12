12 Mayıs'ı 13 Mayıs'ı bağlayan gece saat 22:30'da TV8'de başlayacak olan FenerOL kampanyasında pazar günü Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz bağış toplayacak; Pazartesi günü ise Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk ekranlarda olacak. Bu 2 gün içinde en yüksek bağışı ya

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan tarihinde kulübe mali destek sağlamak amacıyla “Fener Ol“ kampanyası ile büyük bir dava başlattı. Birçok taraftarın ve iş adamlarının yoğun ilgi göstererek bağışlar yaptığı kampanya, Fenerbahçe'nin yalnız olmadığını herkese göstermiş oldu. Başta kulüp başkanı Ali Koç olmak üzere, ülkenin birçok noktasından gönüllüler kampanyaya dahil oldular....



































