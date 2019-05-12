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Fener Ol Kampanyası için 20 Araba, 5 Ev Hediye

FENER OL KAMPANYASI İÇİN 20 ARABA, 5 EV HEDİYE

12 Mayıs'ı 13 Mayıs'ı bağlayan gece saat 22:30'da TV8'de başlayacak olan FenerOL kampanyasında pazar günü Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz bağış toplayacak; Pazartesi günü ise Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk ekranlarda olacak. Bu 2 gün içinde en yüksek bağışı ya

Tarih : 12 Mayıs 2019, 15:50
Puan Ver : Fener Ol Kampanyası İçin 20 Araba, 5 Ev Hediye(5/10)1

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan tarihinde kulübe mali destek sağlamak amacıyla “Fener Ol“ kampanyası ile büyük bir dava başlattı. Birçok taraftarın ve iş adamlarının yoğun ilgi göstererek bağışlar yaptığı kampanya, Fenerbahçe'nin yalnız olmadığını herkese göstermiş oldu. Başta kulüp başkanı Ali Koç olmak üzere, ülkenin birçok noktasından gönüllüler kampanyaya dahil oldular....

















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