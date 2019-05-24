FENERBAHÇE, ALLAHYAR SAYYADMANESH’İ KADROSUNA KATTI
Fenerbahçe, 17 yaşındaki İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'in transferini bitirdi. Genç oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.
Fenerbahçe Kulübünde Başkan Ali Koç'un gençleştirme projesi kapsamında genç bir transfer gerçekleşti. Sarı lacivertliler 17 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile 4+1 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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