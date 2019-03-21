FENERBAHÇE BEKO, CSKA MOSKOVA’YA 70-68 MAĞLUP OLDU
THY Avrupa Liginin 28. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 70-68 yenildi.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 28. hafta maçında Rus ekibi CSKA Moskova'ya deplasmanda 70-68 mağlup oldu. Moskova'da bulunan Megasport Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 4 sayı farkla önde kapattı: 14-18....
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