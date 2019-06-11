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Fenerbahçe Beko’Yu 101-93 Mağlup Eden Anadolu Efes Seriyi Eşitledi
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Fenerbahçe Beko’yu 101-93 mağlup eden Anadolu Efes seriyi eşitledi

FENERBAHÇE BEKO’YU 101-93 MAĞLUP EDEN ANADOLU EFES SERİYİ EŞİTLEDİ

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 101-93 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Tarih : 11 Haziran 2019, 22:20
Puan Ver : Fenerbahçe Beko’Yu 101-93 Mağlup Eden Anadolu Efes Seriyi Eşitledi(7/10)3

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi uzatmalarda 101-93 yendi. İlk maçta ev sahibi avantajını kaybeden Efes, bu sonuçla seriyi 1-1'e getirdi. 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seri artık Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak....

















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