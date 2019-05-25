Emre Belözoğlu ile gelecek sezon için anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Mert Günok'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Mert Günok'un menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü'ne giderek anlaşmanın detaylarını konuştu.