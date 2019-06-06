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Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın raporu sonrası Filipe Luis’i gündemine aldı

FENERBAHÇE, ERSUN YANAL’IN RAPORU SONRASI FİLİPE LUİS’İ GÜNDEMİNE ALDI

Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın “Filipe Luis tecrübesi ve kalitesi ile bize çok şey katar.“ sözleri sonrası başarılı oyuncuyu gündemine aldı.

Tarih : 06 Haziran 2019, 13:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Ersun Yanal’In Raporu Sonrası Filipe Luis’İ Gündemine Aldı(6/10)2

Kadroyu sil baştan yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe, savunmanın soluna takviye yapmak için kolları sıvadı. İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini uzatmayan Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali'ye de West Ham'ın talip olmasının ardından sol bek arayışlarını sıklaştırdı. FFP nedeniyle bonservisi elinde olan isimlere yönelmek zorunda kalan Fenerbahçe'nin bu bölge için ilk olarak gündemine Atletico Madrid'e veda eden Filipe Luis geldi....

















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