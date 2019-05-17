Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe, 32 maçta 54 kez net gol pozisyonu kaçırarak, Bursaspor'un ardından en çok gol kaçıran ikinci takım oldu.

Spor Toto Süper Lig bekleneni veremeyen Fenerbahçe, bu sezon en çok gol pozisyonu kaçıran takımlar arasında ikinci sırada yer aldı. Sezon başında Teknik Direktör Phillip Cocu ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, Hollandalı çalıştırıcı ile istediği performansı gösterememesinden dolayı yollarını ayırdı.

Kaynak: haberinburada....