Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüzün önümüzdeki günlerde başlatacağı bağış kampanyası ile ilgili sosyal medyada SMS paylaşımları yer almaktadır. Kampanyamızın resmi duyurusu önümüzdeki günlerde Başkanımız Sayın Ali Koç tarafından yapılacak; tüm detaylar açıklandıktan sonra süreç başlayacaktır. Taraftarlarımızdan ricamız kulübümüzden resmi duyuru yapılmadıkça henüz hiçbir adım atmamalarıdır“ denildi....



































