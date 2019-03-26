Kolombiya basını, Ali Koç'un Yerry Mina için bizzat görüştüğünü yazdı. Sezon sonunda sözleşmesi biten 34 yaşındaki Skrtel'ın yerine Yerry Mina'nın geleceği belirtildi. Zamanında Aziz Yıldırım'ın da transfer etmeyi çok istediği futbolcu Mina, sezon başında