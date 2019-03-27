Fenerbahçe, Olympiakos'un 10 numarası Kostas Fortounis için görüşmelere başladı. Maddi sıkıntılar yaşayan Yunan ekibi, 26 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, yeni sezon için aradığı 10 numarayı Yunanistan'da buldu. Sarı-lacivertlilerin yenilenen scout ekibinin radarına giren Olympikos'un yıldızı Kostas Fortounis için girişimler hızlandırıldı. Fortounis'in karşılaşmalarını yakından takip eden scout, transfer konusunda Comolli'ye olumlu rapor verdi....



































