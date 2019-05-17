Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli için harekete geçti. Gelecek sezon için yeni bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Gana asıllı İtalyan milli futbolcu Mario Balotelli için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

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