Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray ile sözleşmesi biten Tolga Ciğerci'yi transfer etmişti. Sakatlığı bulunan futbolcu sarı lacivertli takım ile hiç maça çıkmadı. Tedavisi hala devam eden futbolcuya sarı lacivertli ekibe gönül veren isimler her fırsatta tepki gösteriyordu....



































