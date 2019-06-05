FENERBAHÇE TRANSFER BOMBASINI PATLATIYOR! TEMASLAR BAŞLADI
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bomba bir transfere imza atıyor. Sarı-lacivertli takım, Milan ve Borussia Dortmund'un da istediği Barcelonalı Malcom'u kiralamak istiyor.
Fenerbahçe sezonun tamamlanmasının ardından transfer harekatına hız verdi. Bu sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon için hata yapmak istemiyor. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe birçok isimle yollarını ayırma kararı alırken eksik mevkiler içinde transferler gerçekleştirerek sezona yepyeni bir başlamayı planlıyor....
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