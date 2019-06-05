FENERBAHÇE, VAN BEEK’İ KİRALAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe, hem sağ bek hem stoperde oynayan Feyenoordlu Sven van Beek'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Hollanda Ligi'nde Feyenoord'da forma giyen Sven van Beek, sarı- lacivertlilerin gündemine girdi. Hollanda basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi istediği ifade edildi....
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