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Fenerbahçe, Van Beek’i kiralamak istiyor

FENERBAHÇE, VAN BEEK’İ KİRALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, hem sağ bek hem stoperde oynayan Feyenoordlu Sven van Beek'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Tarih : 05 Haziran 2019, 12:30
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Hollanda Ligi'nde Feyenoord'da forma giyen Sven van Beek, sarı- lacivertlilerin gündemine girdi. Hollanda basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi istediği ifade edildi....

















Etiketler: Fenerbahçe  Van  Beek’İ  Kiralamak  İstiyor    haber

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