Milan'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı stoper Cristian Zapata'nın geleceğiyle ilgili sıcak günler yaşanıyor. İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Serie A devinden ayrılma ihtimali çok yüksek olan 32 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katabilmek için pusuda beklediğini yazdı.

Kaynak: haberinburada....