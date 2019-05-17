Bu sezon gösterdiği performansla hedeflerine erken havlu atan Fenerbahçe, gelecek sezon için gemileri yaktı. Gol yollarında sıkıntı çeken ve transferde önceliğini forvet hattına veren sarı-lacivertliler, listesinin ilk sırasına ise Çaykur Rizespor'un yıldızı Vedat Muriqi'yi aldı. Kesenin ağzını açan Kanarya gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibine 2....



































