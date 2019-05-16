Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Visca için sarı lacivertli kulübün resmi adımları atacağı belirtildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın mutlaka takımında görmek istediği Boşnak yıldız için yönetim düğmeye basıyor. Başakşehir'in Galatasaray'la oynayacağı maçın ardından resmi görüşmelerin yapılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in bu transferi bitirmeyi planladığı rakam 5 milyon Euro....



































