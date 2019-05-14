Fikret Orman: Hakem Hatalarının Sona Ereceği Bir Sezon Temenni Ediyoruz
Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi
4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti
Arda Turan, Fatih Terim’Den Özür Diledi İddiası!
Arkadaşından Ödünç Aldığı 4 Milyon Tl Değerindeki Ferrari’Yle Kaza Yaptı! Olay Anbean Kameralara Yansıdı
Son Dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nde Araç Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor

Fenerbahçe WinWin Kampanyasında 2. Gün! En Çok Forma Alan Kişi Merak Uyandırdı

FENERBAHÇE WİNWİN KAMPANYASINDA 2. GÜN! EN ÇOK FORMA ALAN KİŞİ MERAK UYANDIRDI

TV8 ve FBTV'de ortak yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Fenerbahçe WinWin kampanyasında ilk toplanan 31,5 milyon TL'nin ardından ikinci günde de bağışlar yapıldı. Acun ılıcalı, kızları adına 1907 forma ve 2 günlük reklam gelirlerini bağışlarken, İş insan

Tarih : 14 Mayıs 2019, 17:40
Puan Ver : Fenerbahçe Winwin Kampanyasında 2. Gün! En Çok Forma Alan Kişi Merak Uyandırdı(10/10)6

Fenerbahçe Kulübü'nün düzenlediği Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 ve FB TV'nin ortak yanında 2. günde de kampanya sürdü. İlk gün Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Merve Özbey gibi ünlülerin yanı sıra 2....

















Etiketler: Fenerbahçe  Winwin  Kampanyasında  2  Gün  En  Çok  Forma  Alan  Kişi  Merak  
Uyandırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER