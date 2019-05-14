TV8 ve FBTV'de ortak yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Fenerbahçe WinWin kampanyasında ilk toplanan 31,5 milyon TL'nin ardından ikinci günde de bağışlar yapıldı. Acun ılıcalı, kızları adına 1907 forma ve 2 günlük reklam gelirlerini bağışlarken, İş insan