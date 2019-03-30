Kendisini Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi olarak tanıtan bir kişinin bağış kampanyası vaadine inanan Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi, dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Şüphelenerek aradığı kulüpten kampanyanın başlamadığını öğrenen üye, polisi arayarak d