Gelecek sezon için savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Skrtel ve Neustadter'in yerine Milanlı futbolcu Zapata düşünülüyor.

Fenerbahçe'de sezon sonunda Martin Skrtel ve Roman Neustadter'in ayrılacağı stoper bölgesi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Milan ile sözleşmesi bitecek olan Cristian Zapata'yı yakından takip ettiği öğrenildi. 32 yaşındaki Kolombiyalı stoperin bedelsiz olarak takıma katılma ihtimali hayli yüksek....



































