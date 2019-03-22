Önümüzdeki sezon savunma hattına bir ya da iki transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi. Martin Skrtel'in durumuna göre hareket edecek olan Fenerbahçe gündemine Kolombiyalı stoper Cristian Zapata'yı aldı. İtalyan basını Zapata'nın Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğunu açıkladı....



































