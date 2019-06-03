FENERBAHÇE’DE ALPER KRİZİ! YILLIĞI 14 MİLYON TL
Fenerbahçe elindeki oyuncuların maliyetlerini düşürmeye çalışırken bu yüzden Soldado ve Valbuena ile sözleşme yenilenmemişti. Skrtel konusu ise hala netlik kazanmadı. Sarı lacivertli ekipte
Sözleşmeleri biten Valbuena ve Roberto Soldado resmen ayrıldı. Martin Skrtel için de henüz ortak yol bulunamadı. Ancak sözleşmesi devam eden bazı oyunculara ödenenen yüksek maaş ve alınamayan verim tezatlık yaratıyor....
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