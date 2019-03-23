Fenerbahçe Kulübü, UEFA'dan ceza almamak için yapılacak kampanyada rekor bir katılım ve 1 milyar TL'ye yakın bir rakam bekliyor.

UEFA ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin kısa sürede kasaya koyması gereken rakam yaklaşık 400 milyon lira. Ancak yönetimin beklentisi bunun çok daha üzerinde. ....



































