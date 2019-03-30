Bu sezon bekleneni vereyemen ve gelecek sezonu planlayan Fenerbahçe'de 2019/2020 sezonunda giyilecek formaların hazır olduğu ve futbolcuların bu formalarla ligin son maçına çıkma ihtimalleri bulunduğu belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Fenerbahçe yeni sezona her anlamda iddialı ve programlı bir şekilde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni sezonda giyeceği formaların şimdiden hazır olduğu ve birçok Avrupa takımının yaptığı gibi bu sezonun son maçında yeni sezon formalarını giyme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....