FENERBAHÇE’DE NABİL DİRAR’A KAPTANLIK VERİLECEK
Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında kadro dışı bırakılan ve Ersun Yanal'ın gelişiyle affedilen Nabil Dirar'ın, önümüzdeki sezon kaptan olması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Monaco'dan transfer ettiği Nabil Dirar'ın sarı-lacivertli takımdaki serüveni heyecanla başlayıp, dramla devam eden ancak mutlu sonla biten bir masal gibi. Aykut Kocaman döneminde takımın vazgeçilmezlerindendi. Gerçek mevkii sağ bek olmasına rağmen, sağ açıkta görev yaptı, 37 maçta 5 gol, 8 asistlik performans sergiledi....
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