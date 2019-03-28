Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması yapılırken, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in takımdaki geleceğiyle ilgili yönetim ile teknik direktör Ersun Yanal arasında fikir ayrılığı yaşanıyor.

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 31 puanla 13. sırada bulunan ve gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen sarı lacivertlilerde önemli gündemlerden birisi de 37 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'in takımdaki geleceği....



































