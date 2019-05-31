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Fenerbahçe’den ayrılan Soldado’yu şoke eden teklif

FENERBAHÇE’DEN AYRILAN SOLDADO’YU ŞOKE EDEN TEKLİF

Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro alan, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Soldado'ya Getafe'nin yıllık 600 bin euro önerdiği ve İspanyol futbolcunun bu teklifi çok düşük bulduğu öğrenildi.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 16:00
Puan Ver : Fenerbahçe’Den Ayrılan Soldado’Yu Şoke Eden Teklif(5/10)1

Fenerbahçe'de iki yıllık Roberto Soldado dönemi sona erdi. 2017-2018 sezonunda büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan İspanyol golcünün sözleşmesi sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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