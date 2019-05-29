FENERBAHÇE’DEN BRAHİMİ’YE ÇILGIN TEKLİF!
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Kulübü, Porto'nun yıldız isimlerinden olan Brahimi'nin peşinde. Sarı lacivertli ekip Brahimi'yi kadrosuna katmak için oyuncuya 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.
UEFA'nın FFP kıskacında olan ve para cezası nedeniyle sarsılan Fenerbahçe, yeni sezon için transferde geri adım atmayacak gibi duruyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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