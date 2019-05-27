Valbuena ve Neustadter'in ayrıldığı sarı lacivertli ekip bu sezon en çok gol yollarında sıkıntı yaşamıştı. Fernandao'yu gönderen, Slimani ve Frey'den beklenen performansı bir türlü alamayan sarı lacivertli ekip bu sezon öncülüğü golcüye verdi.

Kaynak: haberinburada....