Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Medipol Başekşehirli Visca ve Chelsea'nin forvet oyuncusu Giroud ile yakından ilgileniyor.

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Fener, Boşnak yıldız için ikinci kez Başakşehir'in kapısını çaldı. 32 yaşındaki Chelsea'li forvetin menajeri ile de masaya oturdu.

Kaynak: haberinburada....