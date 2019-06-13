FENERBAHÇE’DEN KONOPLYANKA HAMLESİ! TRANSFERİN BİTMESİ AN MESELESİ
Romalı futbolcu Kolarov ve Benficalı futbolcu Ljubomir Fejsa'yı bitirdiği belirtilen Fenerbahçe'den bir transfer daha geliyor. Sarı lacivertli ekibin Schalke'li futbolcu Konoplyanka'yı da kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Alman ekibin futbolcu
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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