Romalı futbolcu Kolarov ve Benficalı futbolcu Ljubomir Fejsa'yı bitirdiği belirtilen Fenerbahçe'den bir transfer daha geliyor. Sarı lacivertli ekibin Schalke'li futbolcu Konoplyanka'yı da kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Alman ekibin futbolcu